الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أكرم حسني يقدم "زكريا أبو ندا" على راديو النيل في رمضان 2024

اكرم حسني
اكرم حسني

يقدم الفنان أكرم حسني، خلال شهر رمضان المقبل 2024، عملًا إذاعيًا جديدًا يحمل اسم "زكريا ابو ندا"، يعرض خلال الماراثون المقبل، وذلك تزامنًا مع ظهوره التلفزيوني بمسلسل "بابا جه"، الذي قارب على إنهاء تصويره.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. القناة الأولى تبرز "مسار إجباري" و"عتبات البهجة"

txt

مهرجان أسوان السينمائي يطرح البوستر الدعائي

txt

"الحياة" تروِّج لـ"مسار إجبارى" ببوستر جديد

txt

وفاء عامر تروج لشخصيتها فى مسلسل "جودر" مع ياسر جلال

txt

مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروّج لشخصية بسمة بـ "مسار اجباري"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروج لـ"مسار إجباري" بصورة عصام عمر

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قناة ON تروج لشخصية تارا عماد في مسلسل جودر

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مخرج "صيد العقارب" يصور بأحد فنادق العجوزة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. برومو "حق عرب" يلامس مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

txt

بعد 48 ساعة من وفاته.. رحيل والدة الفنان فادى إبراهيم

وظهر "أكرم" بملابس السطو وبين يديه ذهب قام بسرقته، ليبرز الشكل الكوميدي للعمل الجديد الذي يقدمه حسني في الراديو بشهر رمضان.

مسلسل "بابا جه"

وكانت أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها حصريًا.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

زكريا ابو ندا شهر رمضان مسلسل “بابا جه” بابا جه أكرم حسني الفنان أكرم حسني

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. القناة الأولى تبرز "مسار إجباري" و"عتبات البهجة"

مهرجان أسوان السينمائي يطرح البوستر الدعائي

"الحياة" تروِّج لـ"مسار إجبارى" ببوستر جديد

وفاء عامر تروج لشخصيتها فى مسلسل "جودر" مع ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروّج لشخصية بسمة بـ "مسار اجباري"

مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروج لـ"مسار إجباري" بصورة عصام عمر

مسلسلات رمضان 2024.. قناة ON تروج لشخصية تارا عماد في مسلسل جودر

مسلسلات رمضان 2024.. مخرج "صيد العقارب" يصور بأحد فنادق العجوزة

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة