أكرم حسني يقدم "زكريا أبو ندا" على راديو النيل في رمضان 2024

يقدم الفنان أكرم حسني، خلال شهر رمضان المقبل 2024، عملًا إذاعيًا جديدًا يحمل اسم "زكريا ابو ندا"، يعرض خلال الماراثون المقبل، وذلك تزامنًا مع ظهوره التلفزيوني بمسلسل "بابا جه"، الذي قارب على إنهاء تصويره.

وظهر "أكرم" بملابس السطو وبين يديه ذهب قام بسرقته، ليبرز الشكل الكوميدي للعمل الجديد الذي يقدمه حسني في الراديو بشهر رمضان.

مسلسل "بابا جه"

وكانت أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها حصريًا.

وتدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.