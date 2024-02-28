الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بعد 48 ساعة من وفاته.. رحيل والدة الفنان فادى إبراهيم

فادي إبراهيم
فادي إبراهيم

رحلت، مساء اليوم، والدة الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد أقل من 48 ساعة على رحيله، وذلك بحسب ما أعلنته عدة صحف لبنانية.

 ومن المقرر أن يُصلى على والدة فادي غدًا في الساعة 2:30 بالكنيسة الإنجيلية ببيروت.

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وتدهورت حالة الفنان الصحية في يناير الماضي بعد أن توقفت إحدى كليتيه تمامًا عن العمل وذلك عقب بتر ساقه نتيجة إصابته بعدة امراض متتالية.

مَن هو فادي إبراهيم؟

شارك فادي إبراهيم في عدة أعمال مصرية منها مسلسل “الزيبق” مع كريم عبدالعزيز 2017، ومسلسل “تحت الأرض” مع الفنان أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل إمام 2012 وآخر أعماله في مصر كان مسلسل “قارئة الفنجان” مع الفنان أحمد فهمي 2021.

وفادي إبراهيم، ولد في 13 أبريل عام 1956 لأب لبناني وأم أسترالية، فهو الابن الوحيد مع 4 بنات، وكان متزوجًا ولديه ولدان وهما ستيفاني وعمر، وكانت بدايته أمام الكاميرا في فترة الثمانينيات من خلال مشاركته بمسسلسل «الفاتحون» عام 1984 وشارك بفرقة تسمى ناصر مخول الفولكلورية، لكن اشتهر الفنان الراحل بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بشخصية نادر صباغ.

فادي إبراهيم الفنان اللبناني فادي إبراهيم الفنان فادي إبراهيم اللبناني فادي إبراهيم جنازة الفنان فادى إبراهيم

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