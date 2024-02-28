نضال الشافعي: سعيد بتجربة " الحشاشين " والعمل يليق بالجمهور

عبر الفنان نضال الشافعي عن سعادته بالاشتراك في مسلسل الحشاشين ، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على فضائية دي ام سي .

تفاصيل دور نضال الشافعي في الحشاشين

وأشار الشافعي لـ"الدستور"، ان التجربة مليئة بالتفاصيل المميزة، والتي كان تصويرها صعب لما فيها من مجهود كبير، لكن على الرغم من كل هذه الصعوبات الا ان المحتوى والشكل العام للعمل جعلنا سعيدين ومتحمليين اي ارهاق لنقدم عمل يليق بالجمهور المصري والعربي خلال الماراثون الرمضاني.

وأكد الشافعي، انه يتمنى ان يجد العمل القبول من قبل الجمهور خاصة وان المجهود الذي بذله كل المشاركين فيه سيراه الجميع خلال ايام عرض العمل .

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

نضال الشافعي يروج للحشاشين



كان قد روج الفنان نضال الشافعي عبر حسابه على فيس بوك، لدوره في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان 2024، ونشر نضال الشافعي البوستر الدعائي للمسلسل، معلقا: “استنوني في مسلسل الحشاشين، رمضان 2024”.

كان قد اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.



أبطال مسلسل الحشاشين



يعرض مسلسل الحشاشين عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين وياسر علي ماهر.

يلعب النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.