الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

نورة
نورة

طرحت منصة Watch it الرقمية البرومو الرسمي لمسلسل الأنيميشن “نورة”، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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وعلقت المنصة على البرومو بقولها: "جاهزين تعرفوا حكايات نورة في رمضان؟ انتظروا مسلسل الأنيميشن نورة على WATCHIT، رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم" .

تفاصيل مسلسل نورة

تدور أحداث مسلسل نورة حول الفتاة الصغيرة التي تبحث عن أهدافها وتريد تحقيقها، ويساعدها والداها في تشجعيها وتقديم الدعم لمواجهة أي فشل أو خسارة، من خلال أحداث تشويقية بسيطة توضح طرق متعددة لمساعدة الأطفال على التغلب على الخوف من الفشل.

ويعد مسلسل "نورة" أحد أهم الأعمال الدرامية التي حرصت الشركة المتحدة على إنتاجها لمخاطبة عقول الأطفال، والمقرر عرضه على منصة watch it، بالإضافة إلى قنوات الشركة المتحدة في موسم مسلسلات رمضان 2024، ضمن مجموعة كبيرة من المسلسلات التى تنتجها الشركة لتنمية عقول الأطفال منها مسلسل "سر المسجد" الذي تدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة، كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال في إطار ديني مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات، وكذلك الجزء الجديد من مسلسل "يحيى وكنوز".

تفاصيل يحيى وكنوز

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

watch it مسلسل الانيميشن لمسلسل الانيميشن نورة Watch السوشيال الأنيميشن نورة

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