مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل خالد النبوي الجديد في رمضان 2024 الذي يحمل اسم “إمبراطورية ميم”، وذلك على فضائية DMC “دي ام سي” بشكل حصري .

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وكانت قد قالت القناة عبر حسابها بموقع فيس بوك عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2024، من خلال نشر بوسترات العمل وعلقت قائلًة :"انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على dmc كما تعرض على منصة WATCH IT" .

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، إلى جانب عمله في وزارة التربية والتعليم، فتتزايد مشاكلهم ويزداد تحمُّل والدهم لأعباء التربية، خاصةً مع دخول معظمهم مرحلة المراهقة، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينه وبينهم .

أبطال امبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمود حافظ، إيمان السيد، نورهان منصور، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.

كانت قد أكدت مصادر خاصة لـ "الدستور" أن الموسيقار العالمي خالد حماد، تعاقد مع الجهة المنتجة لمسلسل "إمبراطورية ميم"، لوضع الموسيقى التصويرية للعمل الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي، تمهيدا لعرضه خلال أيام، مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى القنوات الفضائية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الأصلية.

وفى سياق متصل، يسعى فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج محمد سلامة، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية من العمل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل بشبرا منت.