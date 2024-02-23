الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

مسلسل حدوتة منسية
مسلسل حدوتة منسية

رواج كبير أحدثته الحلقات الماضيه من مسلسل حدوتة منسية والذي يعرض هذه الفترة على قناة سي بي سي بالإضافة إلى منصة واتش إت، حيث يقدم العمل نجاحات عديدة على مستوى المشاهدة الجماهيرية .

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيم ومجموعة متميزة من النجوم عبر شبكة قنوات cbc من السبت إلى الأربعاء.

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وعرضت مؤخرا الحلقة الـ20 من العمل والتي استكملت باقي حواديت العمل المميز الذي يجد يتناول قصه ارملة تعاني من مشاكل اجتماعيه عديدة .

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21 مساء يوم السبت على النحو التالي.

تعرض الحلقة الجديدة 21 من مسلسل حدوتة منسية في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc العامة ويعاد بواقع مرتين وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة على شاشة cbc العامة وتعاد في تمام الساعة في تمام الساعة الثانية صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

موعد إعادة مسلسل حدوتة منسية 

بينما تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل حدوتة منسية الحلقة 21 على cbc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد  في الساعة 10 صباحًا ثم تعاد مرة أخرى الساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث مسلسل حدوتة منسية حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هى المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيرت طوفان" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث وتدخل في صراع معه بعد تهديده لها بالفساد حياة أبناء زوجها

أبطال مسلسل حدوتة منسية

حدوتة منسية الحلقة 21 من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيري، هبة عبد الغني،محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه ومسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصة مسلسل حدوتة منسية أبطال مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية مسلسل حدوتة منسية

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