تُحييه شيرين عبدالوهاب.. الصور الأولى من تجهيزات حفل بيروت العالمى

تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت المقبل الموافق 24 فبراير.



وتُجرى منذ أيام الاستعدادات النهائية لأضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لاستقبال النجمة الكبيرة التي يتشوق لها الجمهور، خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

الحفل يقام على مسرح فورم دي بيروت ويشارك في إحياء فقراته ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبوعاصى، وتامر عبدالمنعم.

آخر حفلات شيرين عبدالوهاب الغنائية

وتألقت شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا، في ختام حفل أولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

شارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.