مسلسلات رمضان 2024| "واتش ات" تروج لشخصيات "جودر".. وفاء عامر مفاجأة

روجت منصة “واتش ات” لأحدث أعمالها الفنية “جودر”، الذي يلعب بطولته الفنان ياسر جلال، من خلال نشر عدة صور من كواليس الشخصيات التي يقدمها أبطال العمل في المسلسل الذي يعرض بالماراثون الرمضاني 2024.

وأظهرت الصور الحالة التي سيقدمها أبطال العمل والشخصيات المختلفة المقدمة خلال الأحداث، وكان أبرزها التغير الكبير في ملامح الفنانة وفاء عامر، المتوقع أن تظهر بشكل مختلف وجديد.

دور وفاء عامر في جودر

كانت قد كشفت وفاء عامر في تصريح صحفي عن شخصيتها في العمل قائلةً: "دوري هو أم جودر وأيتن عامر هتعمل الشخصية بتاعتي وهي صغيرة في السن حسب سيناريو المسلسل".

مسلسل "جودر" مكون من 15 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

مسلسل جودر ألف ليلة وليلة من بطولة الفنان ياسر جلال، وتشارك في البطولة الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

وكانت آخر أعمال الفنان ياسر جلال مسلسل مسلسل "علاقة مشروعة" والذي كان ينتمي للمسلسلات ذات 15 حلقة في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في موسم رمضان وأيضا شارك في العمل مي عمر، وداليا مصطفى وميمي جمال، ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي.

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