الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..مراد مكرم يتحدث على هامش "سر الهي" عن آرائه الحياتية

مراد مكرم من مسلسل
مراد مكرم من مسلسل «سر الهي»

روجت قناة الحياة لأحداث مسلسل “سر الهي” المنتظر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2024، من خلال نشرها للقاء ترفيهي مع احد ابطال العمل الفنان مراد مكرم، تحدث فيه عن بعض التفاصيل الحياتية عنه .

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وجاوب مراد على الاسئلة التي قام مراسل القناة بطرحها عليه ونشرها على حساب القناة على موقع فيس بوك قائلًا: "إنه اذا كان معه كنز علي بابا سوف يقوم بالاستمتاع اكثر بالحياة ويساعد الآخرين، وقال إن يستطيع أن يحقق قيمة إنسانية وثروة من خلال التبرع، السعادة تكمن في الرضا وأن الفلوس لا تصنع الرجال، لو دامت لغيرك لم تكن لتوصلك".

أبطال سر الهي

"سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

ووقع اختيار صناع "سر إلهى" على المطرب حمزة نمرة لغناء تتر المسلسل الذى يتعاون مع الموزع كريم عبد الوهاب الذى تعاقد أيضًا على تقديم الموسيقى التصويرية وموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات التتر من تاليف محمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلها خلال الأيام المقبلة.

 

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