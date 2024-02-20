مؤلف "حدوتة منسية" يكشف مفاجآت عن العمل

كشف المؤلف محمود حمدان، تفاصيل مفاجئة للجمهور بخصوص الحلقات الحالية من مسلسل “حدوتة منسية”، الجاري عرضها هذه الفترة.

ونشر حمدان عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلًا: "موت الحاج حلمي عمار في مسلسل حدوتة منسية، بالمناسبة الحاج حلمي عمار ده جدي أبو أمي بجد ، وكنت بحبه جدا وهو اللي رباني، وكان عنده مصنع حلويات زي ما أنا مطلعة في حدوته منسية، الله يرحمك يا جدي حلمي ويرحم جميع موتانا.. حدوتة منسية" .

أحداث وأبطال حدوتة منسية

يناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.