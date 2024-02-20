الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

لصبري فواز وشيرين رضا.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الـ 30

مسلسل وبينا معاد
مسلسل وبينا معاد 2

تتسارع الأحداث وتتشابك في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بين الكوميدي والتشويق، مع اقتراب عرض الحلقات الاخيرة من المسلسل العائلي “وبينا معاد” في موسمه الثاني والمعروض هذه الفترة على فضائية دي ام سي، محققًا ردود أفعال ايجابية، خاصة وأن العمل يعد من أواخر الأعمال الجماهيرية التي تعرض قبل انطلاق الماراثون الرمضاني الجديد 2024.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني 

وتعرض الحلقة ال 30 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية دي إم سي ويعرض العمل ككل من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع ويعرض ايضًا على منصة واتش ات بشكل يومي.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مي سليم تروج لمسلسلها الجديد "سر إلهي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

txt

انطلاق تصوير فيلم "عائلة المكسيكى"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل محارب والقائمة الكاملة لأبطاله

txt

بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

txt

محمد هنيدى يقدم المسلسل الإذاعى "أبويا شقيقى" على راديو النيل فى رمضان

txt

منة فضالى تروج لمسلسلها الرمضانى الجديد "محارب"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر جديد لأمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يروج لـ"المعلم" ببوستر جديد

txt

مجدي أبو عميرة سعيد بـ"عتبات البهجة" لهذه الأسباب


موعد اعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 30

وتعرض الحلقة ال 30 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

مسلسلات رمضان 2024 | خالد حماد يضع الموسيقى التصويرية لـ إمبراطورية ميم (خاص)

مسلسلات رمضان 2024 | غادة عبدالرازق بين مصر الجديدة والعزبة من أجل صيد العقارب (خاص)


أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني موعد اعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الثلاثون ابطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني وبينا ميعاد الجزء الثاني مسلسل وبينا ميعاد

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مي سليم تروج لمسلسلها الجديد "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. البوستر الرسمي لمسلسل إمبراطورية ميم

انطلاق تصوير فيلم "عائلة المكسيكى"

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل محارب والقائمة الكاملة لأبطاله

بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

محمد هنيدى يقدم المسلسل الإذاعى "أبويا شقيقى" على راديو النيل فى رمضان

منة فضالى تروج لمسلسلها الرمضانى الجديد "محارب"

مسلسلات رمضان 2024.. بوستر جديد لأمير كرارة فى "بيت الرفاعى"

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب