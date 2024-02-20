لصبري فواز وشيرين رضا.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الـ 30

تتسارع الأحداث وتتشابك في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بين الكوميدي والتشويق، مع اقتراب عرض الحلقات الاخيرة من المسلسل العائلي “وبينا معاد” في موسمه الثاني والمعروض هذه الفترة على فضائية دي ام سي، محققًا ردود أفعال ايجابية، خاصة وأن العمل يعد من أواخر الأعمال الجماهيرية التي تعرض قبل انطلاق الماراثون الرمضاني الجديد 2024.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وتعرض الحلقة ال 30 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية دي إم سي ويعرض العمل ككل من يوم السبت حتى يوم الأربعاء من كل أسبوع ويعرض ايضًا على منصة واتش ات بشكل يومي.



موعد اعادة عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة 30

وتعرض الحلقة ال 30 من مسلسل وبينا معاد الموسم الثاني الإعادة الأولى للمسلسل ستكون الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا، أما عرض العمل على دي إم سي دراما الإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.



أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، أميرة أديب، آية سليم، تسنيم مطر.

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد حول عائلتين مختلفتين، عائلة حسن صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أولاد، وهم على وطاهر ومراد ومصطفى نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية -شيرين رضا- التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات وهن أروى وهند وليلى ونيللي، ينشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت وبحذر خوفا عليهن.