الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بالصور.. انتهاء تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

فريق عمل فيلم بنقدر
فريق عمل فيلم بنقدر ظروفك

انتهى فريق عمل فيلم "بنقدر ظروفك"، أمس الأحد، من تصوير جميع مشاهد العمل بمنطقة السادس من أكتوبر.

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وتم التصوير في عدة مناطق متفرقة بشوارع أكتوبر، حيث جمعت المشاهد الأخيرة النجوم أحمد الفيشاوي ومحمد محمود وإبرام سمير تحت قيادة المخرج أيمن مكرم.

قصة الفيلم 

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

أبطال "بنقدر ظروفك"

"بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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