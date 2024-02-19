مسلسلات رمضان 2024| مؤلفة مسلسل "مليحة" تروج للبوستر الدعائى للعمل

أيام قليلة وينطلق عرض مسلسل "مليحة"، الذي يتناول تفاصيل هامة في الصراع العربي الإسرائيلي، وتحديدا ما يخص الجانب المصري الفلسطيني، وهو العمل الذي يتم تصويره هذه الفترة، ويتكون من 15 حلقة فقط تعرض في شهر رمضان 2024.

وروجت السيناريست رشا عزت الجزار للعمل من خلال نشرها البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلةً: "مَليحة (الحلم والقضية) رمضان 2024 بالمشيئة، إنتاج: +DS بلال الطراوي، تأليف: رشا عزت الجزار، إخراج: عمرو عرفة.. سلامًا على وطن كله محن، بس بعدو صامد بوجه الزمن".

تفاصيل مسلسل "مليحة"

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

المسلسل مكون من 15 حلقة، يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاص.

من هي سيرين خاص

تشارك ضمن أحداث العمل الممثلة الفلسطينية سيرين خاص، التي ولدت في 22 أكتوبر 1996، في غزة، ونشأت في القاهرة وعمان. ظهرت في فيلم "عَلَم" للمخرج فراس خوري، والذي حصل على جائزة الجمهور وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022).