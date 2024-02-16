العوضى لـ"الدستور": "حق عرب" عمل مميز يحترم عقلية المشاهد

يواصل النجم أحمد العوضي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "حق عرب"، في عدد من مواقع التصوير بين شوارع القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك استعدادًا لعرضه رمضان المقبل.

وقال العوضي لـ"الدستور"، إنه يعمل على الانتهاء من تصوير مشاهد عمله الجديد سريعًا، لإنهاء العمل كاملًا في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأضاف العوضي، أنه يعمل على تقديم عمل مميز يحترم عقلية المشاهد ويعيش معه الجمهور طوال الحلقات بنفس الأداء وسرعة الأحداث، مشيرًا إلى أن "حق عرب" سيجعل المشاهد متشوقًا يوميًا لمعرفة الأحداث المقبلة.

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

يشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.