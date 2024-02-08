تفاصيل عرض مسلسل حدوتة منسية الحلقة الجديدة وقصته وأبطاله

تصدر مسلسل حدوتة منسية قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT بالتزامن مع عرضها على شبكة قنوات سي بي سي، وسط ترقب شديد من قبل الجمهور المتابع للعمل.

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية

وتعرض الحلقة الجديدة من العمل و11 يوم السبت المقبل في تمام الساعه الثامنة مساءً.

يعرض مسلسل حدوتة منسية، على شبكة قنوات CBC يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وأعلنت القناة عن مواعيد عرض العمل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

بينما تُعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة WACH IT الأصلية، وسط نجاح كبير.

أحداث مسلسل حدوتة منسية

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية، في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة والمشاكل الزوجية والعائلية وغيرها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية عمل درامي اجتماعي، يضم 30 حلقة وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن إخراج محمد محيى الدين.