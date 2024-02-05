بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" على قنوات CBC

يشهد مسلسل "حدوتة منسية" للنجمة سوسن بدر، ونخبة كبيرة من الفنانين، تصاعد فى الأحداث بشكل مميز، ما جعله يتصدر التريند ومؤشرات البحث على جوجل، منذ انطلاق أولى حلقاته الاسبوع الماضي، على شبكة قنوات CBC ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل “حدوتة منسية”، ينافس بقوة فى الموسم الدرامي الشتوى الحالي، وسط مجموعة من الأعمال الدرامية الاجتماعية التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعتبر بطولة جماعية لنخبة كبيرة من النجوم والفنانين، يناقشوا خلال الحلقات عدة قضايا تتعلق بالحياة الأسرية ما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض حلقات "حدوتة منسية" وهو ما يرصده "الدستور" إليكم فى السطور التالية.

مواعيد عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية على قنوات سي بي سي

يتم عرض حلقات مسلسل "حدوتة منسية"، يوميا من السبت إلى الأربعاء، على قناتي cbc وcbc دراما، حيث تذاع حلقات المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

فيما تعرض حلقات مسلسل "حدوتة منسية" على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

تفاصيل أحداث مسلسل حدوتة منسية

ينتمي مسلسل حدوتة منسية، إلى الدراما الاجتماعية ويضم 30 حلقة ويناقش قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين فى مقدمتهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.