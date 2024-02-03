بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل "حدوتة منسية" والقنوات الناقلة

حقق مسلسل حدوتة منسية للنجمة سوسن بدر، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، نجاحا كبيرا، منذ انطلاق أولى حلقاته الاسبوع الماضي، على شبكة قنوات سي بي سي لذلك زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية والقنوات الناقلة.

ويبحث الجمهور بشكل مكثف عن مواعيد عرض الحلقة 6، لمسلسل حدوتة منسية، والذي يعرض على شاشة cbc من السبت إلى الأربعاء، كما تعرض حلقات المسلسل على قناة cbc دراما، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش آت الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC الحلقة الـ 6

جاءت مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC الحلقة الـ 6 كما يلي:-

العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالة صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

كما تذاع الحلقة السادسة لمسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسل بالتزامن عبر المنصة الرقمية watch it والتي أصبح لها مشاهدين في وقت قياسي في كافة محافظات الجهورية.

قصة مسلسل حدوتة منسية

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية، في إطار إجتماعي تشويقي، عن قصة أرملة تجسدها الفنانة سوسن بدر، تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد رحيل زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، ومن ثم يناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها، والميراث وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" يشارك فى بطولة أمام النجمة القديرة سوسن بدر، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عبير صبري، أحمد صيام، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيى الدين.

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