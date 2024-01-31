الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| هنادي مهنا بالحجاب أمام الفخراني في "عتبات البهجة"

هنادي مهنا فى كواليس
هنادي مهنا فى كواليس عتبات البهجة

تواصل الفنانة الشابة هنادي مهنا، تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذى يقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

هنادي مهنا مرتدية الحجاب فى مسلسل "عتبات البهجة"

وتظهر هنادي، خلال أحداث المسلسل مرتدية الحجاب، ليتناسب مع طبيعة الشخصية التي تجسدها هنادي خلال أحداث العمل، بعدما اجتمعت مع المخرج الكبير مجدي أبوعميرة للوقوف على تفاصيل الشخصية وابعادها لتقديمها على أكمل وجه.

وبدأت هنادي، في تصوير دورها داخل أحداث مسلسل عتبات البهجة، بقيادة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة بأحد الديكورات الرئيسية بمحافظة الجيزة.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، حول علاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة، وينتمى إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة.

وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل"، ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا. 

ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، علاء مرسي، دنيا ماهر، جيهان الشماشرجي، وعنبة.

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