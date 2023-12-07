مسلسلات رمضان 2024.. هنادى مهنا حورية بحر فى "ألف ليلة وليلة"

تشارك الفنانة هنادي مهنا بموسم رمضان 2024 المقبل، ببطولة مسلسل “ألف ليلة وليلة” أمام الفنان ياسر جلال، الذي قاربوا على إنهاء تصويره.

ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد على قدم وساق، سعيا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم، وتجسد “هنادي” خلال العمل دور حورية البحر، بينما يجسد الفنان ياسر جلال دور “شهريار”، ومن المفترض تصوير بعض مشاهد العمل في المغرب.

مسلسل “ألف ليلة وليلة” من إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".