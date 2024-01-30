مسلسلات رمضان 2024| علاء مرسى يبدأ تصوير دوره فى "عتبات البهجة" أمام الفخرانى

تعاقد الفنان علاء مرسي، مؤخرا على المشاركة فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير يحيى الفخراني، تمهيدا لعرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

علاء مرسي يبدأ تصوير دوره فى مسلسل عتبات البهجة بقيادة مجدى أبو عميرة

وبدأ علاء مرسي، بالفعل فى تصوير دوره داخل أحداث مسلسل عتبات البهجة، بقيادة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة بأحد الديكورات الرئيسية بمحافظة الجيزة.

عتبات البهجة يتكون من 15 حلقة

ينتمى مسلسل "عتبات البهجة" إلى نوعية الدراما قصيرة الحلقات، إذ يتكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ويسجل "عتبات البهجة" التعاون الثالث بين الفخراني والمخرج مجدى أبو عميرة في الدراما، بعد نجاحهما معا فى مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007.

تفاصيل وأبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي، حول علاقة الأباء بالأبناء خاصة فى ظل الانفتاح والتكنولوجيا الحديثة.

عتبات البهجة، مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي.

آخر أعمال علاء مرسي الرمضانية

الجدير بالذكر أن الفنان علاء مرسي، شارك فى دراما رمضان الماضية، بثلاثة أعمال وهي "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، و"يحيى وكنوز 2"، ومسلسل "الكبير اوي" الجزء السابع، أمام النجم أحمد مكي.