الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| ليلى عز العرب بين "إمبراطورية ميم" و"عتبات البهجة"

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

تعيش الفنانة القديرة ليلى عز العرب، حالة من الانتعاشة الفنية، خاصة أنها تواصل حاليا تصوير أكثر من عمل درامي لعرضهم خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، على شاشات مجموعة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ليلى عز العرب بين "إمبراطورية ميم" و"عتبات البهجة" 

تواصل الفنانة القديرة ليلى عز العرب، التحضيرات والتجهيزات الخاصة، لبدء تصوير مشاهدها فى أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجم خالد النبوي، وذلك بقيادة المخرج محمد سلامة، وتجسد ليلى خلال العمل شخصية جديدة تمامًا عن ما قدمته من قبل على حد قولها لـ"الدستور"، رافضة الافصاح عن التفاصيل فى الوقت الحالي تقديرا للعقد المبرم مع الجهة المنتجة.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم 

ويناقش مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه شركة أروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الإسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا، فيما كتب السيناريو والحوار للمسلسل المؤلف والسيناريست  محمد سليمان عبدالمالك.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم.

ويشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام خالد النبوي، منهم حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

ليلى عز العرب تصور دورها فى عتبات البهجة

وعلى جانب آخر، تواصل ليلى، تصوير دورها فى أحداث مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، وبقيادة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة فى ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة.

"عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميا، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم يحيى الفخرانى منهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي.

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