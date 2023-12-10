الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى عزالعرب مرتدية علم مصر خلال الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالزمالك (صور)

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

حرصت الفنانة القديرة ليلى عز العرب، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بكلية فنون جميلة بحي الزمالك، مرتدية ملابس بألون علم مصر على طريقتها الخاصة، ووقفت أمام اللجنة لالتقاط الصور مع الناخبين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تستقبل اللجان الانتخابية الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في أول أيام التصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء في كافة محافظات الجمهورية وذلك وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تسليم كل المقرات الانتخابية لوزارة الداخلية لتأمين المقار والحفاظ على الناخبين وسلامتهم وأمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

 

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