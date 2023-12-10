الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكيم: المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني

حكيم اثناء الادلاء
حكيم اثناء الادلاء بصوته

حرص النجم حكيم على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة معهد فتيات مصر الجديدة الإعدادي الثانوي النموذجي، بمصر الجديدة.

وأكد حكيم في حديثه مع “الدستور” أهمية النزول والمشاركة والإدلاء بأصوات المواطنين في الانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أنه يعد واجباً وطنياً ويسهم في تنمية الوعي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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