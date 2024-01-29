اليوم بمعرض الكتاب| ندوة وحفل توقيع رواية "كيف تحب فى 7 أيام" لشادى مقار

يقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب فى نسخته الـ 55، اليوم الإثنين، ندوة وحفل توقيع كتاب "كيف تحب في 7 أيام" للروائي والمنتج شادي مقار، الصادر حديثا عن دار سما للنشر والتوزيع، وذلك بمنطقة (بلازا 1)، قاعة حفلات التوقيع الدور الثاني، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية "المنارة".

حفل توقيع "كيف تحب في 7 أيام" لـ شادي مقار بمعرض الكتاب.. اليوم

ومن المقرر أن تبدأ الندوة وحفل التوقيع، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بمشاركة نخبة كبيرة من المثقفين والفنانين وكبار الكتاب والإعلاميين، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

تفاصيل رواية كيف تحب فى 7 أيام

ويقول مختصر الرواية كالآتي: تدور أحداث "كيف تحب في 7 أيام" فى إطار كوميدي وباللغة العامية، حول الدكتور حمزة طبيب المخ والأعصاب، الشاب الذي عمل عملية جراحية ويحف قطعة من فص المخ اليمين ويتم نقلها للفص الشمال، واللي بها هيخلي اي شخص يحب من غير إرادته ويوم العملية تحصل مفاجأة بدخول الدكتور حمزة فى حيطه.

وتضيف الرواية: من ثم يقرر الدكتور الشاب، إثبات عدم فشله للعملية، بعمل محاكاه لها لصالح ابن خالته (الواد بتاع البنات) على البنت اللى عايز يرتبط بـ "ياسمين" ومش عارف باستراتيجية السبع أيام للحب عمدا ومن خلالها هيخلى البنت (المعصلجة) مع ابن خالته قفل مصدى تحبه غصب عنها.

من خلال الرواية، هنعيش استراتيجية السبع أيام، ونشوف هل ياسمين هتحب ابن خالته ولا هي هتطلع نمرة وتعلم عليهم، أحداثا سريعة ومتلاحقة تتلاقى فيها الكوميديا والرومانسية لتعزل دروسًا فى الحب.

المعروف أن شادى مقار، أحد مبدعي وصناع الدراما المصرية والعربية، حيث أنتج عدة أعمال فنية منها، الأب الروحي، ظل الرئيس، جبل الحلال، الطوفان، رحيم، نقل عام، وملف سري، وغيرها من الأعمال التي حازت ثقة المشاهد المصري والعربي، وكذلك في رواية "الحبار".

معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

يشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا على الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.