الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تشارك بها في معرض الكتاب.. الكاتبة صفاء النجار تتحدث عن رواية "مقامات الغضب"

الكاتبة صفاء النجار
الكاتبة صفاء النجار

قالت الكاتبة صفاء النجار، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد ثاني أكبر المعارض في العالم، مشيرة إلى أن الدورة الحالية الـ55 تشهد إقبالًا ملحوظا من الزوار.

وأضافت "النجار" خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية dmc، أن من الأمور الجيدة أن النرويج هي ضيف الشرف للمعرض بدورته الحالية، مؤكدة أنها فرصة للتعرف على ثقافات الدول الإسكندنافية.

وأشارت إلى أن السبب في جعل النرويج ضيف الشرف، هو حرص إدارة المعرض لإمداد الزوار بكل ما يخص ثقافة الدول الإسكندنافية.

وعن روايتها "مقامات الغضب"، أكدت الكاتبة صفاء النجار، أنها رواية اجتماعية سياسية، حيث أنها تعبر عن الكل خاصة بعد ثورة يناير، موضحة أنها سلطت في كتابها الضوء على جميع الضغوط التي مررنا بها.

تفاصيل رواية مقامات الغضب:

تشارك الكاتبة الصحفية صفاء النجار، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، برواية "مقامات الغضب"، تصدر الرواية عن الدار المصرية اللبنانية، والتي تشارك في المعرض داخل صالة 1 جناح B15 خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

وتدور الرواية حول عائلة لا يعرف أفرادها الاتزان، فيقفون على طرفي النقيض، إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام، وكلٌّ يدفع الثمن، يخافون الفشل، لكن الانكسار هو الفخ الذي يقعون فيه، تتقاطع مصائر الشخوص مع مصير الوطن في لحظات سياسية واجتماعية حرجة، حيث يمتزج الحب بالخيانة، الأمومة  بالعجز، اليقين بالشك، الإيمان بالإلحاد، ويشكل الغضب الممزوج بالوجع الوعي بالحياة، تتناوب مقامات الغضب بأصوات شخصياتها ما بين المغامرة والحيرة والترقب والترحال.

الكاتبة صفاء النجار مقامات الغضب صفاء النجار السفيرة عزيزة فضائية DMC رواية مقامات الغضب

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