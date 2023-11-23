صفاء النجار: القضية الفلسطينية هى قضية الإنسانية جمعاء

قالت د.صفاء النجار إنه منذ القرن الماضي حدث لنا شيء مما يحدث الآن، فقد حوصرنا وقوتلنا، وقاومنا ما يُعرض علينا من جهنم، القتلى الشهداء لا يتشابهون، فلكل واحد منهم قوامه الخاص وملامحه الخاصة وعينان واسم، وعمر مختلف، لكن القتلة هم الذين يتشابهون، فهم واحد موزع على أجهزة معدنية يضغط على أزرار إلكترونية يقتل ويختفي، يرانا ولا نراه، لا لأنه شبح، بل لأنه قناع فولاذي لفكرة لا ملامح له ولا عينان ولا عمر ولا اسم، هو الذي اختار أن يكون له اسم وحيد "العدو".

وأضافت د.صفاء، خلال تقديمها برنامج "أطياف" الذي تقدمه عبر قناة الحياة، أن القضية الفلسطينية ليست مقتصرة على الفلسطينيين فقط، لكنها قضيتنا جميعًا، فهي قضية الإنسانية قضية العدالة، قضية الحق في الحفاظ على هوية شعب يعاني من محاولات طمس وإبادة جماعية لاحتلال أرضه ووطنه، مؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطيني والدفاع عن أرضه هي قصة بسالة وشجاعة فريدة يشارك فيها الجميع بلا تردد، حتى الأطفال الذين يقاومون مقاومة تشمل وجوه كثيرة، منها النضال السياسي والوقوف في وجه الصواريخ والأسلحة الصهيونية.

وأوضحت أن هناك مقاومة أخرى متمثلة في الإبداع؛ سواء الأدب أو الفن بكافة أنواعه.