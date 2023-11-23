الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفي: مصر أفسدت لعبة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

رفض تهجير الشعب الفلسطيني
رفض تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين أن موقف مصر برفضها تهجير الشعب الفلسطيني هو حماية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. 

قال زين الدين خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة إن تهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية يعتبر تنفيذ لمخطط الاحتلال:"لو كان الفلسطينيون خرجوا من أراضيهم، ما كانوا ليعودوا إليها أبدًا، لأن المؤقت عند إسرائيل هو أبدي، ومن ثم يتم تصفية القضية الفلسطينية". 

دور مصر الفاعل في حماية القضية الفلسطينية

وأكد أن مصر لعبت دورًا فاعلاً وفي غاية الأهمية، وأوضحت أمرين مهمين جدًا؛ الأول وهو القنبلة الموقوتة المتمثل في عملية تهجير الشعب الفلسطيني، وتم إيقافه تمامًا ولن يحدث، والأمر الثاني هو كيفية فتح ممرات آمنة ومساعدات لأشقائنا في غزة. 

فلسطين القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى غزة تهجير الشعب الفلسطيني

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