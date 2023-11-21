الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد رفضها لمحاولات التهجير القسرى فى غزة

التهجير القسرى فى
التهجير القسرى فى غزة

أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، الموقف الحازم برفض محالاوت الاحتلال الإسرائيلي تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريًا.

وشددت القوى الوطنية والإسلامية -في بيان صحفي- على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه يتمسك بحقوقه وثوابته استنادًا إلى تضحياته الجسام وحقه التاريخي والطبيعي في فلسطين ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

وطالبت القوى بمواصلة الجهود من أجل وقف حرب الإبادة والمجازر والجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة لإدخال المواد الطبية والغذائية والوقود في ظل تهجير مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب وفي ظل وجودهم في المدارس والشوارع تحت المطر والتجويع والعطش وخطورة التهديد الاحتلالي بقصف متواصل للجنوب في إمعان بهدف لمزيد من القتل والتدمير.

ودعت القوى إلى سرعة الضغط لوقف هذه الجرائم والخروج من حالة الصمت إلى فعل جدي يفرض العقوبات على الاحتلال والمقاطعة والمحاكمة على جرائمه، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي حتى الآن تتهرب من استحقاقات فتح تحقيقات لمسؤولي الاحتلال وجرائمهم.

وأكدت القوى على الوحدة الوطنية المجسدة على الأرض في مواجهة الاحتلال وإرهابه بما فيه إرهاب وجرائم المستوطنين، ومواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل المدن الفلسطينية، وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وصولًا إلى الوحدة الوطنية التي تنهي الانقسام وتوحد الشعب في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وانخراط الجميع في إطارها كقائدة للكفاح والنضال.

وأشادت القوى بشعوب العالم التي تخرج للتعبير عن مواقفها الرافضة للحرب والإبادة والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان ما يؤكد مساندة أحرار العالم للقضية الفلسطينية العادلة.

وتوجهت القوى بالتحية إلى الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون للتنكيل في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي، في ظل الاقتحامات والاعتقالات اليومية في مختلف السجون.

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية عنيفة على غزة والشمال والمحافظة الوسطى

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب تكتم أمريكا على تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف محيط المستشفى الأوروبى فى خان يونس

القوى الوطنية الفلسطينية تؤكد رفضها لمحاولات التهجير القسرى فى غزة

عاجل.. إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه