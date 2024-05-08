الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث يوم الجمعة؟

الطقس - ارشيفية
الطقس - ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الخميس 9 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت الهيئة على ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء خلال يومي الخميس والجمعة، حيثُ تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق من جنوب الصعيد، أتربة عالقة نهارًا، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2.5 أمتار).

شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الخميس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024

في حين تشهد البلاد، بعد غدٍ الجمعة 10 مايو 2024، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والصحراء الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت إلى الثلاثاء

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 مايو وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وكانت الهيئة، أكدت في بيانها أمس الثلاثاء، أن اليوم الأربعاء سيشهد بداية تأثير الموجة الحارة، حيثُ تكون شديدة الحرارة، على أن تكون ذروة الحرارة الجمعة المُقبلة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على جميع أنحاء الجمهورية.

الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

مواد متعلقة

شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الخميس

حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

يسرا اللوزى تنعى وفاة والدة كريم عبدالعزيز

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

المحلة بتفرح.. الغزل "يتخطّى بروكسى" ويصعد لدورى الأضواء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة