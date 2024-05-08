مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث يوم الجمعة؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من غدٍ الخميس 9 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، على جميع أنحاء الجمهورية.

وشددت الهيئة على ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء خلال يومي الخميس والجمعة، حيثُ تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حارًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق من جنوب الصعيد، أتربة عالقة نهارًا، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2.5 أمتار).

حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024

في حين تشهد البلاد، بعد غدٍ الجمعة 10 مايو 2024، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والصحراء الغربية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت إلى الثلاثاء

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 مايو وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وكانت الهيئة، أكدت في بيانها أمس الثلاثاء، أن اليوم الأربعاء سيشهد بداية تأثير الموجة الحارة، حيثُ تكون شديدة الحرارة، على أن تكون ذروة الحرارة الجمعة المُقبلة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة على جميع أنحاء الجمهورية.