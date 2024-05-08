كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس حار علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 23 درجة.

حالة الطقس الأربعاء 8 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

ما هى حالة الطقس غدًا؟

تشهد المحافظات طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

تنشط الرياح بشكل أكبر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد في بعض الفترات.

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية العظمى 26 الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 32 الصغرى 23

شمال الصعيد العظمى 32 الصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 35 الصغرى 23

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وبينت حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تنتشر شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس إلى الأحد المقبل:

تستمر حركة الرياح في النشاط على أغلب أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال 6 أيام:

نهارا:

مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

معتدل على السواحل الشمالية.

حار على جنوب البلاد.

ليلا وفى الصباح الباكر:

مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، استقرار في درجات الحرارة حيث سادت أجواء ربيعية معتدلة على مختلف الأنحاء، مع انعدام أي فرص لسقوط الأمطار.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت العظمى منها 24 درجة مئوية والصغرى 17درجة، مع رياح معتدلة نسبيا لا تتعدى سرعتها الـ24كم /الساعة.