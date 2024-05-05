طبيب يكشف أضرار الإفراط فى تناول الرنجة والفسيخ

قال الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ علم المناعة، إن هناك أضرارًا خطيرة يمكن أن تصيبك عند الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بموسم شم النسيم.

وقال الدكتور محمد أبوعامر، في تصريح خاص لموقع "الدستور"، تتمثل أضرار تناول الفسيخ والرنجة بارتفاع مستويات ضغط الدم عن الطبيعي، حيث إن هذه الأسماك بها كميات كبيرة من الأملاح التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم وكذلك اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث ينتج عن تناول الأسماك المملحة عامة مثل السردين المملح والرنجة والفسيخ الشعور بالانتفاخ واضطرابات المعدة والقولون والحموضة التي قد تتطور وتصبح نزلة معوية حادة.

طبيب يكشف أضرار الإفراط في تناول الرنجة والفسيخ

كما أضاف أن من ضمن الأضرار التي تؤثر على صحتك أيضًا إمكانية حدوث الإصابة بمرض تسمم البتيوليزم بسبب الإكثار من تناول الفسيخ غير النظيف، وهذا المرض البكتيري يهاجم الأعصاب وينتج عنه العديد من الأعراض المرضية الشديدة ومنها ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم ويصيب عضلات الجهاز التنفسي ويسبب الشلل وقد يصل إلى الوفاة، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا الضاره جدًا.

وأوضح أن هناك علامات وأعراضًا للتسمم الغذائي الناتج عن الفسيخ (بوتيوليزم) عادة ما بين 12 و36 ساعة بعد دخول سم البكتيريا الموجودة في الأسماك إلى الجسم، وعلى حسب كمية السموم التي تصل الدم تتراوح بداية الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

تشمل علامات وأعراض التسمم الغذائي ما يلي: (ألمًا شديدًا في المعدة وقيئًا وإسهالًا مع صعوبة في البلع أو التحدث وجفاف الفم وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها وصعوبة في التنفس وقد تصل إلى شلل عضلات الجسم).