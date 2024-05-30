سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقة الفنان تامر عبدالمنعم.

وحرر تامر عبدالمنعم بلاغًا بديوان قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، يتهم فيه خادمة بسرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل شقته الكائنة بدائرة القسم.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من تامر عبدالمنعم يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي من داخل الشقة بدائرة القسم، واتهم عبدالمنعم الخادمة بارتكاب الواقعة، حيث اكتشف السرقة عقب حصولها على إجازتها السنوية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لسرعة ضبط الخادمة المشتبه بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.