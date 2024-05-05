الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

سر الإسهال بعد الأكل.. هذه هى الأسباب

الإسهال بعد الأكل
الإسهال بعد الأكل

 الإسهال من ضمن أمراض المعدة الشائعة التي تصيب الكثير، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب الإسهال بعد تناول الطعام. 

ومن ضمن أحد الأسباب الشائعة للإصابه بمرض الإسهال هو الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة إلى الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي. 

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الإسهال نتيجة عدم تحمل الطعام أو الحساسية، مثل عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية الجلوتين، حالات مثل متلازمة القولون العصبي، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإسهال بعد تناول الطعام، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

لماذا قد تصاب أحيانًا بمرض الإسهال بعد تناول الطعام؟

قد يكون الإسهال بعد تناول الطعام علامة على التسمم الغذائي، إذا كنت تصاب بالإسهال في بعض الأحيان بعد تناول أطعمة معينة، فقد يكون لديك حساسية أو عدم تحمل الطعام.
 

الأمراض المنقولة بالأغذية

يمكن أن يؤدي استهلاك الطعام أو الماء الملوث إلى إدخال البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات الضارة إلى جهازك الهضمي، مما يؤدي إلى الإسهال. تشمل الأعراض الأخرى للتسمم الغذائي ما يلي:
1 - تشنج أو ألم في المعدة
2 - استفراغ وغثيان
3 حمى

اعتمادا على نوع الجرثومة التي تناولتها، يمكن أن تعاني من الإسهال وأعراض التسمم الغذائي الأخرى في خلال ساعات قليلة أو بضعة أيام.

عدم تحمل الطعام

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في هضم أنواع معينة من الطعام بسبب عدم تحمل الطعام.

على سبيل المثال، عدم تحمل اللاكتوز هو عدم القدرة على هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في منتجات الألبان، مما قد يؤدي إلى الإسهال بعد تناول الحليب أو منتجات الألبان الأخرى، تشمل أعراض عدم تحمل الطعام الإسهال والغازات وانتفاخ المعدة.

قد يعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الجلوتين أيضًا من الإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي بعد تناول الخبز أو المنتجات الأخرى التي تحتوي على الجلوتين.

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