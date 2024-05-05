الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| جمال الليثى: 7% فقط من الأدوية ليست متوافرة بالأسواق.. واعترافات قاتل شاب ووالده فى نجع حمادى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان فى نهائى الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض نهائي الكونفدرالية هذا العام، بمواجهة نهضة بركان المغربي.

الزمالك تأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي.

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طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف وسط وجنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمدفعية، مساء أمس السبت، منازل الفلسطينيين ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضا زراعية جنوب مدينة رفح، بالتزامن مع اطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس.

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جمال الليثي: 7% فقط من الأدوية ليست متوافرة بالأسواق ولها بدائل

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك نقصا في عدد من الأدوية بالسوق المصرية، موضحًا أن الدواء حياة وعلى الجميع أن يعمل من أجل أن تتوافر الأدوية الناقصة.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم.

 وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

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خلصت عليهما وسرقت سلاحهما.. اعترافات قاتل شاب ووالده فى نجع حمادى

“خلصت عليهم وسرقت سلاحهم” بهذه الجملة بدأ المتهم بقتل شاب ووالده في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اعترافاته أمام جهات التحقيق، حيث أوضح أنه قام باستدراجهما عن طريق حيلة ماكرة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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الاحتلال قطاع غزة الكونفدرالية الزمالك أسعار الفراخ مباراة الزمالك ونهضة البركان

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