الأحد 05 مايو 2024
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منوعات

الضحك.. دواء مجانى لصحة نفسية أفضل

يوم الضحك العالمي
يوم الضحك العالمي

لطالما عرف الإنسان الضحك كسلوك اجتماعي يعبر عن السعادة والمرح، لكن ما لم يعرفه الكثيرون هو أن للضحك فوائد جمة على الصحة النفسية، تجعله دواءً مجانيًا وفعالًا في مواجهة التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

فوائد الضحك على الصحة النفسية

1- تقليل التوتر والقلق: عند الضحك، يفرز الجسم هرمونات الإندورفين، التي تُعرف بـ"هرمونات السعادة"، والتي تُساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء، وتُقلّل من مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول.

2- تحسين المزاج: يُساعد الضحك على تحسين المزاج بشكل عام، ومكافحة مشاعر الحزن والاكتئاب.

3- تعزيز المناعة: أظهرت الدراسات أن للضحك تأثيرًا إيجابيًا على جهاز المناعة، حيث يُساعد على زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، التي تُحارب العدوى والأمراض.

4- تخفيف الألم: يُساعد الضحك على تخفيف الشعور بالألم، وذلك من خلال تحفيز إفراز هرمون الإندورفين، الذي له تأثير مسكن للألم.

5- تقوية العلاقات الاجتماعية: يُساعد الضحك على بناء علاقات اجتماعية قوية، حيث يُعزز مشاعر الترابط والود بين الناس.

نصائح لزيادة الضحك في حياتك

1- شاهد الأفلام والمسلسلات الكوميدية: فمشاهدة الأفلام والمسلسلات الكوميدية من أفضل الطرق لزيادة الضحك في حياتك.

2- اقضِ الوقت مع أشخاص مرحين: فقضاء الوقت مع أشخاص مرحين معديًا للضحك والسعادة.

3- اقرأ النكات والمواقف الطريفة: قراءة النكات والمواقف الطريفة من الطرق البسيطة لزيادة الضحك في حياتك.

4- مارس التمارين الرياضية: تساعد التمارين الرياضية على إفراز هرمونات الإندورفين، التي تُحسن المزاج وتقلل من التوتر.

5- مارس التأمل: يساعد التأمل على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يساعد على زيادة الضحك.

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