السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

كيف تعرف أنك مصاب بالقلق المزمن؟

القلق
القلق

يعد مرض القلق من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وفي بعض الأحيان يمكن اعتبار الشعور بـ القلق استجابة طبيعية لموقف مرهق، والأسباب الكامنة وراء اضطرابات القلق معقدة، ومن المحتمل أن تنبع من مزيج من العوامل الوراثية والبيئية والنفسية، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".
 

txt

ما الفرق بين اضطراب القلق والاكتئاب؟

 

كيف تعرف أنك مصاب بمرض القلق المزمن؟

1 - العثور على صعوبة في السيطرة على أعراض القلق.
2 - تجد صعوبة في العمل في حياتك اليومية.
3 - القلق والشعور بالقلق بشكل غير متناسب أو متكرر.
4 - عدم النوم جيدًا، سواء كان قليلًا جدًا أو كثيرًا.
5 - المعاناة من فقدان الشهية.
6 - المعاناة من أعراض القلق الجسدي، مثل سرعة ضربات القلب أو التعرق.
7 - الشعور بالانزعاج أو المزاج المتقلب بشكل متزايد.
8 - المعاناة من صعوبة في التركيز.
9 - مواجهة صعوبة في التركيز.

مهارات التعامل مع القلق

1 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تساعد فقط في دعم صحتك العامة، ولكن ثبت أيضًا أنها تقلل من شدة وتكرار نوبات القلق وحتى جلسة تمرين واحدة فقط قد تكون مفيدة.

2 - اشرب كوبًا دافئًا من شاي الأعشاب للمساعدة في وضع جسمك في حالة استرخاء.

3 - قم بتشغيل بعض موسيقى السبا المريحة لتهدئة العقل وربما تحسين نوعية النوم.

4 - اجعل هاتفك وتلفازك محظورين قبل النوم؛ للحد من نشاط الدماغ أثناء الليل.

5 - حافظ على جدول نوم ثابت حتى يعتاد جسمك وعقلك على الروتين.

6 - ما تأكله يمكن أن يؤثر على ما تشعر به، وعندما يتعلق الأمر بأعراض القلق، فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا كبيرًا.

القلق مرض القلق كيف تعرف أنك مصاب بمرض القلق اعراض القلق اضطرابات القلق

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|"حماس" تُعلن توجه وفدها للقاهرة واتحاد الكرة يكشف حكم مباراة الأهلى والجونة

الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس غدًا السبت 4 مايو 2024

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

نصائح مهمة لكيفية منع البثور في الأذن وطرق العلاج المنزلية

بعد أنباء زواجها من الفنان محمد رجب.. من هي دانا الحلبي؟

حالة الطقس اليوم الجمعة 3 مايو في مصر وتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة

أخبار فاتتك|"كاف" يحدد موعد مباراتى الأهلى والترجى.. وإعادة إعمار غزة تستغرق 16 عاما

الأرصاد: استقرار الطقس الأيام المقبلة.. العظمى بالقاهرة غدًا 32

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية