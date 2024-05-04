كيف تعرف أنك مصاب بالقلق المزمن؟

يعد مرض القلق من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وفي بعض الأحيان يمكن اعتبار الشعور بـ القلق استجابة طبيعية لموقف مرهق، والأسباب الكامنة وراء اضطرابات القلق معقدة، ومن المحتمل أن تنبع من مزيج من العوامل الوراثية والبيئية والنفسية، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".



كيف تعرف أنك مصاب بمرض القلق المزمن؟

1 - العثور على صعوبة في السيطرة على أعراض القلق.

2 - تجد صعوبة في العمل في حياتك اليومية.

3 - القلق والشعور بالقلق بشكل غير متناسب أو متكرر.

4 - عدم النوم جيدًا، سواء كان قليلًا جدًا أو كثيرًا.

5 - المعاناة من فقدان الشهية.

6 - المعاناة من أعراض القلق الجسدي، مثل سرعة ضربات القلب أو التعرق.

7 - الشعور بالانزعاج أو المزاج المتقلب بشكل متزايد.

8 - المعاناة من صعوبة في التركيز.

9 - مواجهة صعوبة في التركيز.

مهارات التعامل مع القلق

1 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لا تساعد فقط في دعم صحتك العامة، ولكن ثبت أيضًا أنها تقلل من شدة وتكرار نوبات القلق وحتى جلسة تمرين واحدة فقط قد تكون مفيدة.

2 - اشرب كوبًا دافئًا من شاي الأعشاب للمساعدة في وضع جسمك في حالة استرخاء.

3 - قم بتشغيل بعض موسيقى السبا المريحة لتهدئة العقل وربما تحسين نوعية النوم.

4 - اجعل هاتفك وتلفازك محظورين قبل النوم؛ للحد من نشاط الدماغ أثناء الليل.

5 - حافظ على جدول نوم ثابت حتى يعتاد جسمك وعقلك على الروتين.

6 - ما تأكله يمكن أن يؤثر على ما تشعر به، وعندما يتعلق الأمر بأعراض القلق، فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم بانتظام يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا كبيرًا.