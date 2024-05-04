أسباب تجعلك عرضة للإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب هو مصطلح شامل يصف أي حالة قلبية تؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية، تندرج العديد من أمراض القلب تحت أمراض القلب، تشمل هذه الحالات مرض الشريان التاجي "CAD"، وعدم انتظام ضربات القلب، والنوبات القلبية، وفشل القلب، من بين حالات أخرى.

نظرًا لأن أمراض القلب تشمل أنواعًا مختلفة من أمراض القلب، فإن السبب الدقيق يعتمد على نوع مرض القلب الذي تعاني منه، تعد أمراض القلب الأكثر شيوعًا هي حالة تسمى مرض الشريان التاجي "CAD"، والتي تحد من تدفق الدم إلى القلب، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

عوامل خطر نمط الحياة

بعض عادات نمط الحياة يمكن أن تجعلك عرضة للإصابة ببعض أنواع أمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي، لديك مستوى معين من السيطرة على عوامل الخطر هذه ويمكنك إجراء تعديلات على نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

السمنة: الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب لأنهم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

النظام الغذائي: تناول نظام غذائي غني بالملح والسكريات المضافة والدهون يمكن أن يؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

نمط الحياة الخامل: عدم ممارسة النشاط البدني الكافي طوال اليوم "مثل الجلوس معظم اليوم والمشي أقل من 5000 خطوة" قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



تعاطي الكحول: شرب الكثير من الكحول يمكن أن يرفع ضغط الدم ويجعل عضلة القلب ضعيفة. يرتبط استهلاك الكحول أيضًا بارتفاع معدلات الإصابة بإيقاع القلب غير الطبيعي.

قلة النوم: النوم مهم لطاقتك طوال اليوم ولعمل قلبك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" بأن يحصل البالغون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة، والتي ترتبط جميعها بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب.