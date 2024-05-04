السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أسباب تجعلك عرضة للإصابة بأمراض القلب

القلب
القلب

أمراض القلب هو مصطلح شامل يصف أي حالة قلبية تؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية، تندرج العديد من أمراض القلب تحت أمراض القلب، تشمل هذه الحالات مرض الشريان التاجي "CAD"، وعدم انتظام ضربات القلب، والنوبات القلبية، وفشل القلب، من بين حالات أخرى.

نظرًا لأن أمراض القلب تشمل أنواعًا مختلفة من أمراض القلب، فإن السبب الدقيق يعتمد على نوع مرض القلب الذي تعاني منه، تعد أمراض القلب الأكثر شيوعًا هي حالة تسمى مرض الشريان التاجي "CAD"، والتي تحد من تدفق الدم إلى القلب، وذلك وفقًا لموقع "Hindustan times".

txt

"الصحة": الجلوس فترات طويلة فى العمل يسبب أمراض القلب

عوامل خطر نمط الحياة 

بعض عادات نمط الحياة يمكن أن تجعلك عرضة للإصابة ببعض أنواع أمراض القلب، مثل مرض الشريان التاجي، لديك مستوى معين من السيطرة على عوامل الخطر هذه ويمكنك إجراء تعديلات على نمط حياتك لتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

السمنة: الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب لأنهم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والسكري.

النظام الغذائي: تناول نظام غذائي غني بالملح والسكريات المضافة والدهون يمكن أن يؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

نمط الحياة الخامل: عدم ممارسة النشاط البدني الكافي طوال اليوم "مثل الجلوس معظم اليوم والمشي أقل من 5000 خطوة" قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعاطي الكحول: شرب الكثير من الكحول يمكن أن يرفع ضغط الدم ويجعل عضلة القلب ضعيفة. يرتبط استهلاك الكحول أيضًا بارتفاع معدلات الإصابة بإيقاع القلب غير الطبيعي.

قلة النوم: النوم مهم لطاقتك طوال اليوم ولعمل قلبك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" بأن يحصل البالغون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني والسمنة، والتي ترتبط جميعها بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب.

أمراض القلب أنواع أمراض القلب القلب أمراض القلب الأكثر شيوع ا النوبات القلبية

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية