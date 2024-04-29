الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة": الجلوس فترات طويلة فى العمل يسبب أمراض القلب

الجلوس فترات طويلة
الجلوس فترات طويلة في العمل

حذرت وزارة الصحة والسكان من الجلوس على المكتب لفترة طويلة داخل العمل، لحماية القلب من الأمراض، وذلك في تقرير رسمي لها بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.


وأوضحت الوزارة أن الأعمال المكتبية والجلوس على جهاز الكمبيوتر غير صحي؛ لأنه يسبب الإجهاد وهو أحد مسببات مرض القلب.

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وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الحصول على فترات راحة للوقاية من أمراض القلب، من أجل سلامتك في داخل العمل.

البعد عن الضغط النفسي العصبي

كما نصحت الوزارة بالبعد عن الضغط النفسي العصبي للوقاية من الأزمات القلبية، مؤكدة أن السلامة الشخصية للعاملين مهمة.

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ونصحت الوزارة في حالة الشعور بالضغط العصبي المستمر يمكن الحصول على إجازة لفترة لتجنب هذا الضغط، لافتة إلى أنه تم توفير خط ساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية وهو ١٦٣٢٨.

الجلوس فترات طويلة في العمل
الجلوس فترات طويلة في العمل
الصحة العمل القلب اليوم العـالـمي للسلامة والصحة الأعمال المكتبية

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