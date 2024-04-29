صحة أفضل للمواطنين.. وزارة الصحة تعلن عن حزمة من الأمصال العلاجية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن حزمة الأمصال العلاجية التى تقدمها الوزارة للمواطنين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وقالت إن قائمة الأمصال التي تقدمها وزارة الصحة والسكان تشمل..

1- مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي B.

2- مصل التسمم الممباري

3- مصل الثعبان.

4- مصل الحيات

5- مصل العقرب.

6- مصل الكلب.

7- مصل التيتانوس.

خط ساخن للإستفسارات

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفسار عن اللقاحات والأمصال من خلال الخط الساخن ١٠٥.



يذكر أن العالم يحتفل، خلال الأسبوع الجارى، بالأسبوع العالمي للتطعيمات، حيث يحتفل العالم هذا العام بمرور 50 عامًا على انطلاق البرنامج الموسع للتمنيع.