تحذير خاص للسيدات الحوامل.. "الصحة" تكشف أعراض الملاريا وطرق الوقاية

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السيدات الحوامل من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى الوخيمة بالملاريا.

وأشارت فى تقرير رسمى لها بالتزامن مع اليوم العالمى للملاريا، إلى أن إصابة السيدات الحوامل بالملاريا قد يسبب الولادة المبكرة، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

وطالبت السيدات الحوامل بضرورة الوقاية من خطر الملاريا بتجنب لدغات البعوض.

الوقاية من الإصابة بالملاريا

وقدمت وزارة الصحة والسكان 3 احتياطيات تساعد في الوقاية من الإصابة بالملاريا وتشمل

- طارد البعوض

- ملابس واقية بأكمام طويلة

- الناموسيات

وأكدت الوزارة أن الملاريا مرض يهدد الحياة وينتقل عن طريق بعض أنواع البعوض.

أعراض الإصابة بالملاريا

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بمرض الملاريا، قالت وزارة الصحة والسكان إن الأعراض تشمل..

ارتفاع فى درجة الحرارة

قشعريرة

صداع

أعراض شبيهة بالإنفلونزا

وأكدت الوزارة ضرورة العلاج الفوري بأدوية مضادة لمرض الملاريا التي تمنع حالة الملاريا الخفيفة من التحول إلى مرض شديد أو الوفاة.