الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

أبرزها ألم أسفل الحوض.. "الصحة" توضح أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم
سرطان عنق الرحم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك فى تقرير رسمى نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

أبرز أعراض الإصابة بسرطان

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم تشمل:

• تكرار الإفرازات المهبلية

• ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية

• عدم انتظام الدورة الشهرية

• نزول دم بين الدورات الشهرية

• آلام أسفل الحوض

• نزول دم أثناء التبول

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أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم والتى تتضمن:

• التدخين

• نقص المناعة

• التوتر

• فيروس الورم البشرى الحليمى HPV

• الزواج فى سن مبكر أقل من 17 سنة

ونصحت المواطنين بضرورة الاطمئنان المستمر على الصحة من خلال  الكشف المبكر في العيادات الخاصة، بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

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"الصحة" تحذر: التوتر والتدخين من أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم

ووجهت المواطنين بإجراء استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق؛ الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.

إنجازات مبادرة الأورام السرطانية

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و827 ألفًا و469 شخصًا بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتي شملت 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نتائج الاستبيان المخصص لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بالأورام، يتم من خلاله إحالة المرضى لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

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الصحة سرطان عنق الرحم الأورام السرطانية الأستبيان مبادرة رئيس الجمهورية

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