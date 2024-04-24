الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرقابة الصحية: حصول خمس وحدات طب أسرة جديدة بالسويس وأسوان على اعتماد GAHAR

الرقابة الصحية
الرقابة الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصل مركز الفردوس للأشعة بالإسماعيلية على اعتماد GAHAR، كما حصلت (5) وحدات طب أسرة بالسويس وأسوان على الاعتماد المبدئي وهي:
- وحدة طب أسرة عرب المعمل بالسويس.
- وحدة طب أسرة سلوا قبلى بأسوان.
- وحدة طب أسرة الكاجوج بأسوان.
- وحدة طب أسرة جزيرة سهيل بأسوان.
- وحدة طب أسرة نجع ونس بأسوان.

وأكد د.أحمد طه، أن وحدات طب الأسرة تعد ركيزة المنظومة الصحية الجديدة، من خلال الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم خدمات الرعاية الأولية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى دورها في تشخيص وعلاج الأمراض في مراحلها المبكرة، بما يقلل من تكاليف الرعاية الصحية وتحسين جودتها، فضلا عن دورها في مساعدة وتوجيه المرضى إلى الخدمات الطبية اللازمة لهم، والتنسيق بين الإخصائيين المختلفين من خلال تفعيل الملف الخاص بكل مريض  بوحدات طب الأسرة والذي يعد الأسلوب الأمثل في تعزيز فعالية وكفاءة النظام الصحي بشكل عام.

رفع الوعي الصحي بين المواطنين

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى ضرورة رفع الوعي الصحي بين المواطنين وتشجعيهم على الاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة لهم بوحدات طب الأسرة، والتي تشمل الكشف على المرضى بالعيادات بمختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى رعاية الامهات الحوامل، ومتابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة، وتوفير التطعيمات الروتينية، إلى جانب الخدمات المعملية وخدمات الأشعة المتقدمة لتشخيص الأمراض ومتابعة العلاج، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج، وخدمات لكبار السن للمساعدة في الحفاظ على صحتهم وراحتهم، لافتا إلى أهمية تنفيذ  اللقاءات التوعوية وإعلام المجتمع بما تقوم به الدولة من مجهودات لتطوير الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

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وأوضح الدكتور أحمد طه، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال توفير كافة الموارد اللازمة، وتذليل الصعاب من أجل نجاح تطبيق المنظومة الصحية الجديدة، والتي تضع على رأس أولوياتها تقديم خدمات صحية آمنة لجميع المواطنين، تتماشى مع أعلى مستويات الجودة وخاصة بمراكز الرعاية الأولية والتي تقدم  أكثر من ٧٥ % من الرعاية الصحية المتكاملة اللازمة للأسرة.

معايير الجودة الوطنية

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن اشتراط تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة التي تعمل تحت مظلة التأمين الشامل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير كوادر طبية متميزة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بها هي الركائز التي تؤكد ضمان أمن وسلامة المتعاملين ورضاهم عن مستويات الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال الزيارات التقييمية للمنشأة؛ للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا)، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية، وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

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