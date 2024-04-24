الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تقديرًا لإنجازاتهم.. هيئة الرعاية الصحية تُكرم أطباءها المبتعثين لإيطاليا

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد كلًا من الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تكريم الكوادر الطبية المتميزة بهيئة الرعاية الصحية لتميزهم في التدريب المكثف في مختلف التخصصات بدولة إيطاليا، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد التكريم حضور وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من القيادات التنفيذية بشركة إيني.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، يأتي هذا التكريم كأحد ثِمار برامج التعاون  مع الجانب الإيطالي والممتدة منذ عام 2020 وحتى الآن، حيث تم تكريم 16 طبيب تم ابتعاثهم إلى دولة إيطاليا في تخصصات القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر وقلب الأطفال وقلب الكبار والأشعة التداخلية وجراحة العظام، والنساء والتوليد، مشيرًا إلى تدريب الكوادر المتميزة بعدد من المستشفيات الدولية بدولة إيطاليا أبرزها مستشفيات سان رفائيل (San Raffaele)، وجروب سان دوناتو( San Donato policlinico).

برامج التعاون مع إيني الإيطالية

وأشار بيان الهيئة، أنه ضمن برامج التعاون مع إيني الإيطالية، تم تدريب 170 كادر طبي أيضّا من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بهدف تبادل المعرفة مع ذوي الخبرات العالمية وذلك في مجالات قلب أطفال والعظام وفسيولوجية كهربة القلب، والأوعية الدموية والأورام والتميز الإداري في تشغيل المنشآت والأمراض المعدية، وكذلك تم تدريب الفرق التمريضية في مجالات الرعاية المركزة والعمليات ورعاية مرضى السكر وقسطرة القلب، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في الرعاية الصحية بما يُثقِل خبرات الفرق الطبية من القوى البشرية لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نعمل على تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية بحلول مبتكرة

ومن جانبه، ثَمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود الفرق الطبية المتميزة من هيئة الرعاية الصحية الذين أثبتوا كفاءة وجدارة خلال البرامج التدريبية المتطورة، مثنيًا على الشراكة مع إيني الإيطالية، التي تعزز بدورها استراتيجية الهيئة الرامية للاستثمار في العنصر البشري، وذلك بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين، ويدعم الوصول للمستهدف من رؤية «مصر 2030»

تأهيل الفرق الطبية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن تأهيل الفرق الطبية يُعد رحلة نحو تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وأضاف: استراتيجية الهيئة لتطوير المهارات الإكلينيكية لدى الأطقم الطبية ترتكز بشكل أساسي على البعثات الطبية للخارج، لافتًا أن للهيئة العديد من البرامج التدريبية الخارجية الممتدة مع عدد من الدول الأوروبية.

txt

مستشفيات جامعة سوهاج جاهزة لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لمصابي غزة

ولفت إلى أن للهيئة خطة واضحة للارتقاء المستمر بمهارات الكوادر من العناصر البشرية بالهيئة ترتكز على محورين متوازيين أولهم ابتعاث الكوادر للخارج للإطلاع على كل ماهو جديد في عالم الرعاية الطبية، وثانيها استقدام الخبرات لتناقل وتبادل المعارف والوقوف على آخر التطورات والمستجدات العالمية.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الرعاية الصحية الكوادر الطبية المتميزة إيطاليا التدريب المكثف التخصصات الطبية خدمة طبية

مواد متعلقة

(دوائك.. أمانك).. هيئة الدواء تنظم عدد من جلسات التوعية المجتمعية

مصر تحصل على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية

اجتماع بين "المهن الطبية" ووكيل وزارة الصحة والحماية المدنية بسوهاج لبحث تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية

"الصحة" و"التربية والتعليم" تطلقان مبادرة "الشراكة من أجل مدن صحية"

نجاح ملموس.. مشروع الرعايات والحضانات يسجل 609 آلاف حالة على منصته الإلكترونية خلال عام

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة وجهاز التمثيل التجارى لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج لها بالخارج

"100 مليون صحة" فى مكتبة الإسكندرية.. توعية صحية وعلاج مجانى لـ500 مواطن

خطة شاملة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بجميع أنحاء الجمهورية

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك