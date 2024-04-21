مستشفيات جامعة سوهاج جاهزة لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية لمصابي غزة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة، يوم الثلاثاء القادم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزير التعليم العالي، وفي إطار الدور المجتمعي لجامعة سوهاج في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه تم وضع خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة في التخصصات المطلوبة كافة، مع وضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات الواردة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، أن المستشفيات الجامعية ستستقبل 50 حالة من مصابي قطاع غزة لتلقي العلاج وإجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء.

يذكر أن إدارة الجامعة لم تعلن عن جمع أي تبرعات باسم المستشفى الجامعي، وتحذر من صفحات مجهولة تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري لصالح مصابي غزة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه فعل ذلك من خلال جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الشأن.