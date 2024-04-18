الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس جامعة سوهاج يفتتح مسرح المواجهة والتجوال التابع لـ"حياة كريمة"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،  حيث شهد العرض المسرحي الذي نظمه قصر ثقافة سوهاج بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، عن النماذج المصرية المشرفة، بحضور كلًا من الدكتور احمد سامي القاضي نائب محافظ الاقليم، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الحامعة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، وعدد من عمداء الكليات والطلاب من مختلف الكليات ومسئولي قصر ثقافة سوهاج، وذلك بمقر القاعة الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته أكد النعماني، على أهمية مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي الثقافى وغرس القيم الوطنية، من خلال طرح عدد من القضايا والموضوعات الهامة التي تحارب الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، واستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق العدالة الثقافية من خلال تقديم العروض الفنية المتنوعة لمختلف الفئات والمناطق التي كانت محرومة من مثل تلك الفعاليات الثقافية، موجهًا  الشكر لكل المشاركين بالعرض المسرحي، الذي بدورهم يسعوا لخلق جيل ممزوج بالثقافة الجادة والفن الراقي، وخاصة أن أول مسرح عرفه التاريخ هو المسرح المصري.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تشهد منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  حالة غير مسبوقة في المجال الثقافي داخل المجتمع طبقًا لما نص عليه الدستور بمادته ٤٨ لعام ٢٠١٤ بأن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز، وخاصة بالمناطق النائية والفئات الأولي بالرعاية.

وقال الدكتور علاء غالب  رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إن دور الجامعة لا يقتصر فقط علي الجانب التعليمي، بل يكون دورها الأبرز في النهوض بالواقع ونشر الثقافة والفنون والآداب بشكل أكاديمي، مشيرًا إلى أن العرض المسرحي سلط الضوء على عدد من الرموز والشخصيات المصرية المتميزة مثل الدكتور احمد زويل والدكتور مصطفي محمود والدكتورة سميرة موسى والدكتور مصطفي مشرفه والدكتور فاروق البارز وغيرها.

مسرح الكبري القاعة طارق حافظ خدمة المجتمع كريمة حياة من أجل مصر

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