الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات يزور جامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار زيارتهم الدورية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمقر الجامعة الجديد، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على خطط التطوير والجهود التي تبذلها الكلية لانتظام العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وأكد النعماني، أن الجامعة تواصل جهودها لتقديم الدعم الكامل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، باعتبار مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المجالات التي تحظي باهتمام القيادة السياسية كونها تساهم في النهوض بكل القطاعات الحيوية بالدولة، خاصة في ظل التطور التقني الهائل في مجالات التحول الرقمي والأنظمة الذاتية التي أصبحت سمة من سمات العصر الحديث.

وقال الدكتور النميري علام عميد الكلية، إن اللجنة ضمت كلًا من الدكتور عصام حليم، عميد كلية الحاسبات بجامعة المنيا، والدكتور عادل أبوالمجد عميد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن وفد اللجنة أجرى جولة تفقدية داخل مبني الكلية، بحضور الدكتور أحمد عبدالحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على الامكانات المادية والبشرية المتوفرة بها، ورصد أي مشكلات تعيق سير العملية التعليمية، كما تمت زيارة أقسام الكلية وقاعات التدريس والمعامل، وإجراء عدد من المقابلات مع الطلاب للاطمئنان على انتظام الدراسة والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم حول طرق التدريس ومحتوى المقررات الدراسية، وخطط التطوير والتجديد بالكلية، مؤكدًا أن الكلية تسعى دائمًا إلى توفير جميع متطلبات العملية التعليمية وَتوفير الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم رسالتها على الوجه الأمثل.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء اللجنة بالاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني للكلية، وما تمتلكه من تجهيزات علي أعلي مستوي من معامل متخصصة تصم أجهزة حديثة، وقاعات وفصول تدريس وغيرها من التجهيزات التي تسهم في جودة العملية التعليمية بالكلية.

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