رئيس "مياه سوهاج" يستعرض نتائج التعاون مع "مصر الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

استعرض المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، إنجازات التعاون بين الشركة ومؤسسة مصر الخير بقطاع مياه الشرب خلال 2023 وبلغت تكلفتها 30،5 مليون جنيه لتخدم اكثر من 800 الف مواطن بالقرى الاكثر احتياجا بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك فى اطار التعاون المثمر والفعال بين شركه مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومؤسسه مصر الخير.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن مؤسسه مصر الخير نفذت العديد من المشروعات طبقا لبرتوكول التعاون المشترك مع الشركه والتى تتمثل فى احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقري الشيخ مكرم والروافع والصلعا وبلصفوره واولاد عزاز وجزيره شندويل وباجا وبندار الكرمانيه وتونس ونجع القنطره بمركزسوهاج، بالاضافه الى احلال وتجديد خطوط المياه بقرى الصوامعه غرب بمركز طهطا وذلك بقيمه 17،2مليون جنيه ليستفيد منها اكثر من 200 ألف من الأسر الأولى بالرعاية.

كما تم مد شبكات مياه بطول 4،4 كيلو متر بقريه الصوامعه شرق ومد شبكات مياه بطول 1،2 كيلو متر بقريه بندار الشرقيه والغربيه واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى جهينه الشرقيه وشبكات مياه قريه الكولا ونجع حمد وكذلك توصيل 200 وصله مياه منزليه للاسر الاكثر احتياجا بمركز دار السلام واخميم وساقلته لتبلغ تكلفتها حوالى 13،3مليون جنيه ليستفيد منها حوالى 255 الف نسمه.

وأضاف أن هدف التعاون بين شركة المياه ومؤسسه مصر الخير هو توفير كوب مياه نظيف للمواطنين غير القادرين مؤكدا ان السعى دائما للوصول الى القرى الاكثر احتياجا لضمان وصول المياه النقيه إلى كل منزل بتلك القرى لتنميه المواطن المصرى.

واضاف المهندس احمد محمد علي رئيس قطاع المشروعات بمياه سوهاج انه تم دق عدد 9 ابار مياه ارتوازيه بقري المساعيد والرقاقنه بمركز جرجا وقريه الباسكيه بمركز البلينا وقريه نقنق بمركز دار السلام والتل الزوكى بطما وقرى الشيخ سعيد وبنى منصور والحلاقى بمركز البلينا هذا بالاضافه الى توصيل 60 وصلة مياه بمركزى اخميم وطهطا ليستفيد منها 350 اسره غير قادره لتوصيل المياه.