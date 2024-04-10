رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال التشغيل والصيانة في أول أيام العيد

هنأ المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والعاملين بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة، لدورهم البارز فى تقديم كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى خلال تلك الفترة.

شركة مياه الشرب حالة استعداد دائم

وقال محافظ سوهاج، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى حالة استعداد دائم وجاهزية تامة بجميع المعدات وان ورش الخدمات تعمل على مدار الساعة لتحقيق اكبر كفاءة للمعدات والمحطات وانه يتم الاعتماد على الشركة فى جميع الطوارى والازمات واضاف ان الشركة حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خلال اخر ثلاثة سنوات وان قيادة الشركة تعمل دائما على تحقيق نتائج ملموسة يستفيد بها المواطن السوهاجى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه خلال اول ايام العيد تم مرور جميع قيادات الشركة على مواقع العمل لتهنئة العاملين ومتابعة اعمال التشغيل والصيانة وإصلاح الاعطال لتحقيق رضا المواطنين وان الشركة قد اعلنت فى وقتا سابق رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الفطر المبارك من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح واستمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال اجازة عيد الفطر وذلك فى الفترة من الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2024 وحتى السبت الموافق 13 من نفس الشهر وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الشركة قامت بنشر اسماء وارقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على ان تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحًا حتى الثالثه عصرًا بجميع المراكزواضاف رئيس مياه سوهاج ان الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن او عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أي وقت ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وانه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.