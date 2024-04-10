الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالى محافظة سوهاج يؤدون صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين.. (صور)

صلاة العيد بميدان
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين

أدى العديد من أهالي محافظة سوهاج صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين بالمحافظة؛ احتفالا وابتهاجا بعيد الفطر المبارك ووزع العديد من المواطنين الحلوي والبالونات علي الأطفال والكبار حيث حرص العديد من أهالي محافظة سوهاج من التواجد في الصباح الباكر لأداء صلاة العيد في الساحات، التي خصصتها محافظة سوهاج في العديد من المساجد والأماكن بمحافظة سوهاج.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجها بتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والمراكز والمدن والأحياء، والمديريات؛ لمتابعة أي تطورات مع تواجد كافة القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة، بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول، موجها بالتنسيق اللازم مع مديرية الأمن، والأوقاف لتأمين ساحات صلاة العيد.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة خاصة " اللحوم، والأسماك "، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك، موجها بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد، موجها بتنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد من " ملابس، وأقمشة، وأحذية "، والتوسع في تلك المعارض بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما وجه " الفقي " برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات فى المهد طوال اجازة العيد، مؤكدا أيضا على ضرورة متابعة مواقف السيارات والسرفيس، ونقل الركاب، بنطاق المحافظة؛ ومتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير، وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة.

وأكد محافظ سوهاج على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الادوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، والتنسيق مع الحماية المدنية للجاهزية لمجابهة أية مواقف طارئة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

كما أكد على تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين؛ لمنع أي تكدس مروري، أو أية حوادث مرورية، وحملات الرادار بالطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على الحدائق العامة، والملاهي الخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم، على أن يتم تشكيل لجان من المحافظة ومديرية الري، والمسطحات المائية/ النهرية؛ للمرور على كافة المراسي والعبارات بأنواعها؛ للتأكد من التراخيص وسلامتها.

صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
صلاة العيد بميدان الشبان المسلمين
محافظة سوهاج صلاة العيد الشبان المسلمين وابتهاجا والبالونات المساجد المبارك

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