"مياه سوهاج" تعلن أرقام مسئولي شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن فتح 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع في جميع مراكز المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، وذلك في الفترة من الثلاثاء 9 أبريل 2024 وحتى السبت 13 من نفس الشهر، بهدف شحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التي قد تحدث في العدادات مسبقة الدفع، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسؤولي مراكز الشحن في كل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز في الفترة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا. وأشار رئيس شركة مياه سوهاج إلى أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، كما يمكن إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم، رئيس القطاع التجاري بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني الفوري في أي وقت ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة. كما أشار إلى وجود 3461 ماكينة دفع إلكترونية في جميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة في الفترات التي يزداد فيها استهلاك المياه تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك. وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل، وغسيل السجاد، وكذلك بعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب. وأضاف أن تلك الحملات التوعوية تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظًا على مياه الشرب. وأكد سيادته أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وأن الشركة حريصة على القيام بواجبها التوعوي حول كيفية ترشيد الاستهلاك والتعريف بالطرق المثلى للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.